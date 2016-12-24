Глава Мордовии обсудил с работающей молодежью перспективы жизни на селе

В ходе рабочей поездки в Кочкуровский район Артём Здунов пообщался с работающей молодежью, сотрудниками агрохолдинга «Норов». Вместе с депутатом Государственной Думы РФ Юлией Оглоблиной, с участием лидеров молодежных организаций республики обсуждались вопросы привлечения молодежи для жизни и работы на селе.



Как отмечалось, работающая молодежь – это важнейшая движущая сила развития, как любого предприятия, так и города, региона и страны в целом. Сегодня молодежь в возрасте до 35 лет составляет более 30% от общей численности трудовых коллективов Мордовии, «Норов» - наглядное тому подтверждение. О том, как здесь растят смену рассказал генеральный директор агрофирмы Дмитрий Поздняков.



Средняя зарплата на предприятии более 38 тысяч рублей. Почти 30 лет действует жилищная программа для сотрудников – свой коттедж и участок привязывают людей к земле накрепко. А главное – здесь не боятся доверить молодым конкретный участок работы, на первых порах – под присмотром наставника. И используют для этого все возможности. В феврале текущего года предприятия агрохолдинга присоединились к программе «Наставничество» экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе РМ, приняли молодежь на стажировки.



Дмитрий Поздняков считает, что ВУЗы должны более активно взаимодействовать с реальным сектором. «Теория – хорошо, но практика – важнее. Мы готовы создать производственно-образовательные площадки на селе, чтобы студенты отрабатывали там конкретные практические навыки, примерили на себя роль сельского труженика, прониклись нашим корпоративным духом», - пояснил руководитель агрохлдинга. Глава Мордовии идею поддержал – поручение о более тесном взаимодействии уже получил новый ректор МГУ им.Огарева.



Молодых сотрудников предприятия, участвующих во встрече Артём Здунов спросил прямо: «Что нужно молодым людям, чтобы связать свою жизнь с селом, остаться здесь работать, строить семью, воспитывать детей?». Ответ прозвучал вполне конкретный: «Жильё, зарплата, возможность для развития на производстве и нормальная социальная инфраструктура». Кстати, с последним в Семилее, где находятся предприятия холдинга, все в порядке – здесь есть новый микрорайон с хорошими дорогами, социально-культурный центр, ФОК,ФАП и новый детский сад.



Молодая семья Веряскиных, которые совсем недавно приехали в «Норов» работать молодыми специалистами, уже возглавляют подразделения предприятия, растят двоих детей в собственном доме и советуют молодым не искать счастья в больших городах.



Глава Мордовии поручил все идеи и предложения, высказанные в ходе встречи включить в региональную программу или подпрограмму «Работающая молодежь Республики Мордовия на 2022-2025 годы». Также для объединения усилий и решения общих проблем предложено рассмотреть создание Республиканского совета работающей молодежи. Министерству спорта и молодежной политики республики, общественным организациям – «Российскому союзу сельской молодежи», «Российским студенческим отрядам» поручено выстроить более плотный контакт с предприятиями региона.



Кроме того, Артём Здунов высказал предложение – проводить на селе крупные республиканские мероприятия. «Например, проект «Спорт на селе!» почему не провести в Кочкуровском районе?» - обратился он к Юлии Оглоблиной.