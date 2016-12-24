Артёму Здунову показали районную гусиную ферму

Репортер

Глава Мордовии Артём Здунов 25 февраля с рабочей поездкой приехал в Кочкуровский район, где осмотрел производственные площадки сельскохозяйственного кооператива «Прогресс».

Антон Поздняков, глава КФХ, входящего в состав кооператива, рассказал, что предприятие реализует инвестиционный проект стоимостью 120 млн рублей по выращиванию гусей и уток. Это единственное предприятие в регионе, где занимаются водоплавающей птицей.

На первом этапе в 2017 году здесь была проведена реконструкция двух корпусов площадью 2000 кв. м. для содержания 11 тысяч гусей. Стоимость вложений составила 13,7 млн рублей, из которых 7 млн рублей – средства гранта.

В ходе реализации второго этапа, хозяйством будет закуплено оборудование для поения, кормления и содержания уток, на что планируется потратить 13,1 млн рублей.

В дальнейшем планируют реконструировать и оснастить всеми необходимыми коммуникациями и современным оборудованием ещё три корпуса. В планах «Прогресса» увеличить производство мяса птицы в живом весе до 1000 тонн в год.

Стоит отметить, что КФХ Позднякова единственное предприятие, где построен убойный цех для водоплавающей птицы, причем, расположен он поблизости от мест её выращивания. Раньше на убой птицу возили в соседние республики. С реализацией проекта количество рабочих мест на предприятии увеличится более чем в два раза.

Артём Здунов осмотрел ход строительства новых цехов, пообщался с рабочими и строителями. Министру сельского хозяйства и продовольствия РМ Александру Кечайкину поручено проработать вопрос оказания финансовой поддержки кооперативу, которая будет направлена на повышение эффективности производства и увеличение мощностей предприятия.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Мозговой центр

В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий

Первая партия

В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции

Оперативный штаб

В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля

Явка с повинной

В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации

«Дайте вздохнуть бизнесу!»

Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти

1
Заказать рекламу
1
1
1