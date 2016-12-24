Артёму Здунову показали районную гусиную ферму

Глава Мордовии Артём Здунов 25 февраля с рабочей поездкой приехал в Кочкуровский район, где осмотрел производственные площадки сельскохозяйственного кооператива «Прогресс».



Антон Поздняков, глава КФХ, входящего в состав кооператива, рассказал, что предприятие реализует инвестиционный проект стоимостью 120 млн рублей по выращиванию гусей и уток. Это единственное предприятие в регионе, где занимаются водоплавающей птицей.



На первом этапе в 2017 году здесь была проведена реконструкция двух корпусов площадью 2000 кв. м. для содержания 11 тысяч гусей. Стоимость вложений составила 13,7 млн рублей, из которых 7 млн рублей – средства гранта.



В ходе реализации второго этапа, хозяйством будет закуплено оборудование для поения, кормления и содержания уток, на что планируется потратить 13,1 млн рублей.



В дальнейшем планируют реконструировать и оснастить всеми необходимыми коммуникациями и современным оборудованием ещё три корпуса. В планах «Прогресса» увеличить производство мяса птицы в живом весе до 1000 тонн в год.



Стоит отметить, что КФХ Позднякова единственное предприятие, где построен убойный цех для водоплавающей птицы, причем, расположен он поблизости от мест её выращивания. Раньше на убой птицу возили в соседние республики. С реализацией проекта количество рабочих мест на предприятии увеличится более чем в два раза.



Артём Здунов осмотрел ход строительства новых цехов, пообщался с рабочими и строителями. Министру сельского хозяйства и продовольствия РМ Александру Кечайкину поручено проработать вопрос оказания финансовой поддержки кооперативу, которая будет направлена на повышение эффективности производства и увеличение мощностей предприятия.