Бывший «режимный» начальник саранского СИЗО №1 выслушал приговор за взятку

В Октябрьском суде Саранска вынесли приговор бывшему начальнику отдела режима саранского СИЗО №1 Крючкову. За покровительство по службе он истребовал у своего подчиненного кресло-качалку и воспользовался его ремонтными навыками для благоустройства своего жилья.

Под корыстную «опеку» начальник отдела взял младшего инспектора дежурной службы своего изолятора. Он объяснил подчиненному, что имеет все возможности оказывать ему общее покровительство и обеспечивать попустительство по службе. Но за это нужно проявить «благодарность».

В качестве «признательности» младший инспектор, обладающий хорошими ремонтными навыками, бесплатно выполнил работы по укладке керамической плитки в ванной комнате и туалете квартиры начальника. Кстати, эти работы оцениваются на сумму свыше 6 тысяч рублей. После чего, как сказано в информации из суда, заметил значительное лояльное отношение к себе со стороны Крючкова в своей служебной деятельности.

Потом «шеф» попросил у младшего инспектора еще об одной «благодарности» -начальнику потребовалась кресло-качалка. Нужный предмет интерьера по заказу «подневольного» сотрудника СИЗО был изготовлен соответствующим мастером (почти за 20 тысяч рублей), и в мае 2021 года передан «благодетелю».

Неизвестно, сколько еще продолжалось бы это должностное вымогательство, но в сентябре прошлого года младший инспектор отправился в МВД по РМ, где рассказал о тягостном покровительстве начальника. После проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Вскоре Крючков уже не работал в изоляторе и трудился в гражданской организации специалистом хозяйственного отдела.

На процессе экс-начальник режимного отдела вину полностью признал и был приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Он также заплатит штраф в доход государства в размере четырехкратной суммы взятки, а именно в сумме 102 770 рублей. Заодно суд лишил Крючкова права занимать определенные должности на 2 года.