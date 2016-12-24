В Саранске перенесли сроки закрытия моста по Ботевградской

По информации городской Администрации, в Саранске сдвигается срок закрытия моста по улице Ботевградской. Движение транспорта по мосту ограничат с 14 марта.



Ранее сообщалось, что движение по мосту через реку Саранку будет временно прекращено с 1 марта в связи с проведением капитального ремонта объекта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



В мэрии уточняют, что сроки ремонта перенесены на 14 марта текущего года в связи с проведением всех необходимых конкурсных процедур. Ограничение будет действовать с 8:00 14 марта до 20 декабря 2022 года.