В Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба

Глава Мордовии Артём Здунов 25 февраля в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Руководитель региона отметил, что ситуация с заболеваемостью в республике остается напряженной.

«Ежедневно фиксируется около 500 новых случаев заражения - это процентов на 30 меньше, чем неделей ранее, но все еще очень много, на лечении в ковидных госпиталях находятся почти 1600 пациентов, - сказал Артём Здунов. - Сейчас нужно внимательно смотреть за динамикой - как только ситуация начнет стабилизироваться, необходимо в полном объеме возобновлять оказание плановой медицинской помощи».

Как отметила вице-премьер Галина Лотванова, за неделю заболеваемость снизилась в 8 районах, в остальных пока идет рост. В два раза увеличилась заболеваемость в Кочкуровском районе, в полтора раза - в Темниковском и Атяшевском районах.

Определенная стабилизация эпидобстановки фиксируется в детских коллективах. В настоящее время на дистанционном обучении по ОРВИ находятся всего 7 классов ( в начале февраля было более 500 классов).

При этом, как отмечают специалисты, наряду со снижением нагрузки на амбулаторное звено идет рост госпитализаций в ковидные стационары. В основном, по информации министра здравоохранения республики, это граждане пожилого возраста. «При этом мы видим, что в 95 процентах случаев умирают невакцинированные люди, поэтому к этой возрастной категории нужно отнестись со всем вниманием, чтобы наши бабушки и дедушки все были привиты. Среди умерших от омикрона привитых вообще нет», - сказал Олег Маркин.

На заседании оперштаба обсудили, какие ограничительные меры могут быть ослаблены, если ситуация с заболеваемостью стабилизируется.

Речь шла об отмене перевода не менее 30% работников на дистант, при этом работодателям будет рекомендовано и дальше сохранять дистанционный формат работы для граждан 65+, граждан, имеющих хронические заболевания, перенесших инфаркт и инсульт, беременных женщин.

Также предложено рассмотреть возможность продления времени работы организаций общепита на 2 часа, т.е. до 1 часа ночи.