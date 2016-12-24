О коррупции можно сообщить по «телефону доверия»

Управление Росреестра и Кадастровая палата Республики Мордовия напоминают о работе «телефона доверия». Жители республики могут сообщить о нарушениях антикоррупционного законодательства, грубом или неэтичном поведении сотрудников, осуществляющих прием заявителей, либо иную информацию.

«Единый телефон доверия» - это канал связи с гражданами и организациями. Он создан для получения дополнительной информации по вопросам коррупции и соответствующего реагирования на возможные коррупционные проявления в работе федеральных государственных гражданских служащих. По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах коррупционных проявлений, конфликта интересов в действиях гражданских служащих и работников, несоблюдения служащими ограничений и запретов, установленных действующим законодательством.

«Для направления ответа заявителю по результатам проверки поступившего обращения необходимо сообщить номер телефона, почтовый адрес или адрес электронной почты. При подаче обращения гарантируется конфиденциальность персональных данных заявителя», - уточняют сотрудники ведомства.

Также напоминаем, что за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Единый телефон доверия» Кадастровой палаты РМ 8-800-100-18-18, Управления Росреестра по РМ 8 (8342) 23-40-11