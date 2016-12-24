В Саранске пьяный водила на «Калине» устроил ДТП

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, вчера в Саранске пьяный деятель на «Калине» устроил ДТП. Около 8 утра на Александровском шоссе 30-летний мужчина за рулем автомашины «Лада Калина», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение автомобилем «Рено Логан». В результате ДТП водители пострадавших авто были осмотрены на месте ДТП, им оказана медицинская помощь, после чего они отправились домой. В отношении водилы из отечественной легковушки составлен административный протокол за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомашины «Рено Логан» трезв.

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