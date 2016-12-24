Солдаты-срочники не участвуют в военной операции на Украине

Репортер

В соцсетях и некоторых СМИ начала распространяться информация о том, что солдат срочной службы отправляют на Украину для участия в спецоперации. Однако Минобороны РФ не подтвердило эти сведения.

Глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев опроверг слухи об отправке срочников на Украину и назвал их «глупостями».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение о сроках операции по демилитаризации Украины будет принимать лично Президент России.

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