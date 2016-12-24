У молодежи Мордовии появится возможность развить свои компетенции в проектной деятельности

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С 1 по 6 марта в Мордовии пройдёт школа социального проектирования «Проектный Интенсив», направленная на формирование проектной компетентности у молодежи и дальнейшую совместную реализацию молодежных инициатив.
Проект является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2021 году. Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия, Государственное бюджетное учреждение «Мордовский республиканский молодежный центр».
Участниками Школы станут студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 18 до 35 лет.
В рамках онлайн занятий участники ознакомятся со следующими направлениями:
1) «Поиск проблем/идея, аналитическая компетентность»;
2) «Структурность и связанность деятельности: цели, задачи, методы, показатели результата»;
3) «Ресурсы проекта»;
4) «Партнеры проекта и права на результаты проекта»;
5) «Календарный план проекта»;
6) «Реализация проекта и изменения проекта»;
7) «Обратная связь и риск-менеджмент в проекте»;
8) «Публичность проекта и команды»;
9) «Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта»;
10) «Анализ эффективности проекта».
По окончанию онлайн программы, участники пройдут итоговое тестирование, на основании которого будет произведен отбор в очный этап.
На очном этапе будут работать эксперты по направлениям:
1) Экологические проблемы Республики Мордовия;
2) Туризм для нового поколения;
3) Точка роста. Карьера;
4) Технологическое лидерство;
5) Инициативная молодежь – драйвер конкурентоспособности.
На заключительном этапе реализации Школы планируется трансформация концепта решения в грантовую заявку и проведение инкубатора проектов. Спикерами на образовательных площадках выступят члены экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных проектов в Республике Мордовия и региональные эксперты в области проектной деятельности.
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