В Саранске суд отправил на зону четверых налетчиков на торговые центры

В столице Мордовии суд огласил приговор четверым криминальным деятелям, успешно «бомбившим» небольшие магазины в торговых центрах города. Самая крупная воровская операция принесла им более полумиллиона рублей.

В сентябре прошлого года неизвестные ночью отогнули металлический профиль и разобрали изоляционные блоки в стене торгового центра по улице Косарева в Саранске. Таким способом злоумышленники получили доступ к двум павильонам по продаже автомобильных запчастей и продуктов питания. Там им удалось поживиться весьма скромной добычей – взяли выручку на 9600 рублей, а с витрины продуктового магазина забрали сухофрукты, сыр, грецкие орехи, махан и другие колбасные изделия на общую сумму более 26 тысяч рублей.

Магазинных налетчиков сотрудники полиции вычислили весьма оперативно – это оказались жители Саранска, уроженцы Ковылкинского района Мордовии. Мужчин в возрасте 45-48 лет стали проверять на причастность к другим преступным акциям. И здесь выяснилось, что двое из криминального трио наследили в крупной краже из оптовой базы, совершенной еще летом 2020 года. Тогда этой парочке «помогал» еще один подельник.

В то время в полицию поступило сообщение о хищении денежных средств и табачных изделий из торговых павильонов, расположенных по улице 2-й Промышленной в Саранске. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что ночью неизвестные взломали запорные устройства и проникли на территорию оптовой базы. Они взяли из двух торговых павильонов коробки с табачными изделиями на сумму около 20 тысяч рублей, а также сейф, в котором находилось более 570 тысяч. Покинув место преступления, злоумышленники вскрыли металлический ящик в укромном месте и забрали всю наличность. Ранее один из фигурантов дела работал грузчиком на оптовой базе, поэтому хорошо ориентировался на ее территории и знал, куда можно «заглянуть» с хорошим наваром.

До суда мужчин держали под стражей, свою причастность к преступным акциям они не отрицали. По приговору суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 10 месяцев до 3 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.