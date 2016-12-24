Мордовия отправила гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Сегодня из Саранска в Ростовскую область по инициативе партии «Единая Россия» отправилась фура, груженная гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Организатором акции выступил региональный штаб, доставкой груза занимается ГУ МЧС РФ по РМ.



На этой неделе в Ростовскую область уже доставлено 800 тонн гуманитарного груза из разных регионов страны. Еще 500 тонн — поступят в регион до 28 февраля, среди них 16 тонн гуманитарного груза из Мордовии. В его составе - вещи первой необходимости, бытовая техника, продукты.



Помощь оказали предприятия республики. В результате удалось собрать 3 тонны сахарного песка, около 3 тысяч килограммов макаронных изделий, консервы, сгущенное молоко, питьевую воду, чай. Отправлены хозяйственные товары – одежда, гигиенические принадлежности, постельное белье. В состав гуманитарного груза также вошло большое количество бытовой техники - холодильники, микроволновые печи, тепловые пушки, электрические чайники, водораздатчики, удлинители, конвекторы.



Наиболее активное участие в формировании гуманитарного груза Донбассу оказали предприятия строительного комплекса - «Саранскстройинвест», «Саранский ДСК», «Вектор», СФ «Восточная», «Анелия», «Эколайф», «Строительное управление №13», инженерная компания «Интеко», «Мордовавтодор», «АльфаСтрой», Мордовская ипотечная корпорация, а также «Лидер-Компаунд», Ардатовский светотехнический завод, «Олимп», ТД «Водный мир», «Рузаевский трикотаж», «Хлебозавод», «Саранская кислородная компания», Саранский консервный завод, «Ромодановосахар» и другие.



Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов вместе с депутатом Государственной Думы Юлией Оглоблиной осмотрел груз перед отправкой, пообщался с сопровождающими лицами, водителями машины. «Предлагаю отправить груз, не задерживая, потому что его очень ждут на Донбассе. Счастливого пути!» - сказал руководитель республики.