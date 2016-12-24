Члены Общественной палаты Мордовии о российской военной операции на Донбассе

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Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
Ситуация на Донбассе накаляется. Президент России уже объявил о проведении спецоперации, которая призвана урегулировать конфликт. Однако многим западным странам подобное решение нашего государства пришлось не по вкусу.
Мнением о происходящем поделился член Общественной палаты РМ Олег Каштанов:
«Президент России Владимир Путин сегодня принял решение начать специальную военную операцию на Украине. Она направлена на защиту мирных жителей Донбасса, 8 лет подвергающихся обстрелам со стороны вооруженных сил Украины и профашистских националистических батальонов, а по сути, геноциду. Защитить мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, многие из которых наши граждане, – святой долг России.
Важно, что операция проводится не против мирных жителей Украины, а против ее военной инфраструктуры. И этому есть объяснение – Россия не может терпеть угрозу своей национальной безопасности, а также резко возросшей милитаризации соседней, совсем не чужой нам страны».
Схожее мнение высказал директор СК «Мордовия» и член Общественной палаты РМ Валерий Крутов:
«Никому в России, ни мне лично не нужна эта война... Целых восемь лет всем была безразлична судьба Донбасса и его жителей. Все это время они жили в нечеловеческих условиях, в постоянном страхе за себя и свои семьи. Россия – единственная страна, которая встала на защиту мирного населения Л/ДНР.
Сегодня Президент РФ в обращении объявил о начале специальной операции на территории Украины. Наша страна больше не собирается терпеть убийства русскоязычных граждан, их геноцид и наращивание военной инфраструктуры на Украине – это миротворческая операция. Время показало нам всем, что эту ситуацию невозможно решить мирным и дипломатическим путем, запад просто не оставил нам выбора».
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Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
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