В Мордовии стартовал конкурс «Леди в погонах-2022»

В преддверии Международного женского дня в МВД по Республике Мордовия стартовал конкурс «Леди в погонах-2022». Об этом сообщает сайт силового ведомства. Для участия в нем 25 очаровательных представительниц подразделений МВД и территориальных органов ведомства на районном уровне подготовили фотографии и краткую информацию о себе - служебной деятельности, образовании и увлечениях.

Первый этап конкурса – голосование – пройдет в официальной группе МВД Вконтакте. 5 конкурсанток, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут во второй этап и должны будут подготовить видеоролик - визитную карточку. Победительницу и призеров выберет профессиональное жюри.

Голосование за сотрудниц продлится до 09:00 28 февраля.