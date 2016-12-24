Валентину Репникову из Мордовии отметили Президентской наградой

В мае этого года Саранск станет центром движения WorldSkills Russia
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Валентине Ивановне Репниковой, учителю-дефектологу ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха».
Соответствующий Указ подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля 2022 года.
Поделиться в соц. сетях:
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
Глава Мордовии оценил итоги работы промышленной сферы республики
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018