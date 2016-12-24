Валентину Репникову из Мордовии отметили Президентской наградой

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Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Валентине Ивановне Репниковой, учителю-дефектологу ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха».

Соответствующий Указ подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля 2022 года.

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