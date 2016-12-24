16 медалей XVIII Международной Жаутыковской олимпиады в активе Республиканского лицея!

23 февраля 2022 г. подведены итоги XVIII Международной Жаутыковской олимпиады. В ней приняли участие команды из 21 страны: Австралии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины.

Онлайн-формат мероприятия, использующийся второй год подряд, сделал его более доступным, что привлекло в ряды участников в этом году уже более 1500 умников и умниц. Участники соревновались в своих школах под видеонаблюдением и присмотром педагогов.

В состязании традиционно разыгрывались медали по трем предметам: математике, физике и информатике.

Честь Мордовии на международной арене отстаивали 18 учащихся Республиканского лицея: Пермяков М., Беспятый И., Новосельцев В., Осадчий К., Раменский М., Мещеряков Н., Леванов В., Сурин Р., Хритов М., Ветров И., Кукушкин Е., Голубев В., Куликовский Д, Акимов А., Голов А., Лебедев К., Тестова М., Тимофеева К.

Золотой медали олимпиады по физике удостоен:

Пермяков Максим, 11А – г. Нижний Новгород, Нижегородская область

Серебряные медали олимпиады завоевали

по физике:

Беспятый Илья, 11А – п. Лучегорск, Приморский край

Новосельцев Виктор, 11А – г. Усть-Лабинск, Краснодарский край

Осадчий Кирилл, 11А – г. Мурманск, Мурманская область

по математике:

Мещеряков Никита, 11В – г. Мурманск, Мурманская область

Леванов Валерий, 11В – п. Торбеево, Торбеевский район, Республика Мордовия

по информатике:

Голубев Владимир, 10В – г. Саранск, Республика Мордовия

Куликовский Дмитрий, 10В – г. Саранск, Республика Мордовия

Акимов Артем, 10В – г. Саранск, Республика Мордовия

Бронзовых медалей олимпиады удостоены

по физике:

Раменский Максим, 11А – г. Владивосток, Приморский край

по математике:

Хритов Михаил, 11В – г. Саранск, Республика Мордовия

Ветров Иван, 10В – г. Апатиты, Мурманская область

Сурин Родион, 11В – г. Саранск, Республика Мордовия

по информатике:

Голов Андрей, 10В – с. Лямбирь, Лямбирский район, Республика Мордовия

Лебедев Кирилл, 11В – г. Рузаевка, Республика Мордовия

Тестова Мария, 9В – г. Саранск, Республика Мордовия

Следует особо отметить, что в этом году команде лицея (Мещеряков Никита, Леванов Валерий, Сурин Родион, Пермяков Максим, Беспятый Илья, Голубев Владимир, Лебедев Кирилл) впервые покорилось призовое место с вручением серебряной медали в командном зачете. Кроме того, наша команда стала лучшей среди участников из Российской Федерации, опередив такие именитые школы как: Физико-математический лицей №239 (г. Санкт-Петербург), Физико-технический лицей им. П.Л. Капицы (г. Долгопрудный) и Физико-математический лицей №31 (г. Челябинск).

Результаты командного зачёта:

Гран-при: INTERNATIONAL COMPUTER HIGH SCHOOL OF BUCHAREST (г. Бухарест, Румыния)

Золотая медаль: HUS HIGH SCHOOL FOR GIFTED STUDENTS (г. Ханой, Вьетнам)

Серебряные медали: SMG "PAISIUS OF HILENDAR" (г. София, Болгария), ГБОУ РМ "Республиканский лицей" (г. Саранск, Россия)

Бронзовые медали: BSU LYCEUM (г. Минск, Беларусь), Физико-математический лицей №31 (г. Челябинск, Россия), TUDOR VIANU NATIONAL HIGH SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE (г. Бухарест, Румыния)

Педагоги-наставники физиков: Подлесный Д.В., Сабаев С.Н., Окин М.А.

Педагоги-наставники математиков: Панкратова Л.А., Перегудин А.И.

Педагоги-наставники информатиков: Протченко А.Н., Серов С.Ф., Коровин А.В., Осипова М.Н.

От всей души поздравляем ребят, их родителей и наставников с выдающимся достижением на XVIII Международной Жаутыковской олимпиаде!