Подозреваемый в педофилии житель Саранска знакомился с жертвами в соцсетях

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СК по РМ в опубликованной информации сообщил некоторые подробности по уголовному делу 32-летнего Михаила Новоженина. Этот субъект на этой неделе был заключен под стражу по подозрению в сексуальных преступлениях по отношению к несовершеннолетним.
По данным следствия, в августе 2021 года в квартире жилого дома по улице Полежаева в Саранске Новоженин вступил в сексуальный контакт со знакомой девочкой, которой не исполнилось и 14-и лет. Это повторилось также 17 февраля этого года в другой квартире.
Как утверждает следствие, Новоженин также изнасиловал еще одну девочку, и совершил с ней иные действия сексуального характера.
МВД по РМ уточняет, что подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Следственный комитет по РМ, в свою очередь сообщает, что со своими жертвами мужчина знакомился через социальные сети.
В 2017 году фигурант дела уже был судим за преступления против половой неприкосновенности (тогда он получил 3 года 6 месяцев лишения свободы).
Сам Новоженин вину не признает и от дачи показаний отказывается по 51 статье Конституции Российской Федерации.
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