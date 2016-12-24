Сбербанк опроверг информацию о блокировке счетов физических и юридических лиц

Фейковая информация о массовой блокировке счетов сейчас активно распространяется через соцсети. Сбербанк уже выпустил официальное опровержение.

«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, – говорится в сообщении на официальном сайте, – клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций».

Подробнее по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/person

Призываем не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.