Сбербанк опроверг информацию о блокировке счетов физических и юридических лиц

Объем экспорта - 375,7 миллионов долларов США
Глава Мордовии оценил итоги работы промышленной сферы республики
Фейковая информация о массовой блокировке счетов сейчас активно распространяется через соцсети. Сбербанк уже выпустил официальное опровержение.
«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, – говорится в сообщении на официальном сайте, – клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций».
Подробнее по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/person
Призываем не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.
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Глава Мордовии оценил итоги работы промышленной сферы республики
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