В Мордовском университете выбрали «ясного сокола»

Накануне Дня защитника Отечества в Мордовском университете состоялся финал конкурса «Мистер Университета – Сокол Ясный», участниками которого традиционно становятся талантливые студенты факультетов и институтов, а также представитель Студенческого городка. Об этом сообщается на сайте ВУЗа.

Конкурсанты приложили массу усилий, чтобы завоевать престижный титул. Финалу предшествовали множество репетиций, спортивный, интеллектуальный и информационный этапы, участие в онлайн голосовании и многое другое.

Победителя студенческого соревнования определяли на сцене Дворца культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарева. Темой конкурса был известный сериал «Холостяк», и огаревцы предстали в облике завидных кавалеров. «Соколы» пели, танцевали, читали авторские поэтические произведения, зачитывали монологи, демонстрировали зрителям театральные зарисовки и импровизированные выступления.

Одними из самых зрелищных моментов были танцевальное дефиле, творческий конкурс и «Импровизация». В последнем конкурсе участники экспромтом придумывали решения для предложенных ситуаций – как заработать на яхту, как решить вопрос с комендантом общежития и не убранной комнатой, как быть с принципиальным преподавателем, чтобы сдать успешно экзамен, если не хватает одного балла и т.п.

По итогам всех конкурсов титул «Мистер Университета – Сокол Ясный» завоевал студент IV курса Аграрного института Илья Самарин. Победитель учится на ветеринара, а кроме того является одним из самых ярких участником команды КВН Аграрного института «Нежданные гости».

Звание «Вице-мистер университета» получил студент II курса филологического факультета Владислав Канунов.

И. о. ректора Дмитрий Глушко поздравил победителей конкурса, вручил награды и ценные подарки.

Участникам конкурса были присвоены звания в отдельных номинациях:

«Мистер Спорт» - Данила Авдонин (Архитектурно-строительный ффакультет)

«Мистер Художественное слово» - Александр Седойкин (географический факультет)

«Мистер Танец» - Владислав Канунов (филологический факультет)

«Мистер Вокал» - Альмир Иштряков (экономический факультет)

«Мистер Оригинальность» - Пётр Морозов (факультет математики и информационных технологий)

«Мистер Стиль» - Егор Филимонов (Медицинский институт)

«Мистер Интеллект» - Илья Седов ((Институт электроники и светотехники)

«Мистер медиа» - Илья Самарин (Аграрный институт)