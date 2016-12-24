Бывшая глава Рузаевского района Нина Иняткина избежит уголовной ответственности

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Бывшая глава Рузаевского района Нина Иняткина сегодня держит в суде ответ по статье о должностных злоупотреблениях. В суде города железнодорожников начался процесс по уголовному делу чиновницы, десять лет назад передавшей в безвозмездное пользование птицефабрике «Авангард» построенные электросети. Фабрика несколько лет эксплуатировала энергетические объекты и ни копейки не платила в бюджет района. Тем самым, муниципалитету был причинен ущерб от недополученных арендных платежей на 5,8 миллиона рублей.
Иняткина попала под следствие еще весной прошлого года, тогда она уже занимала должность первого заместителя Министра социальной защиты РМ. Обвинение же затрагивает тот период, когда чиновница еще руководила Рузаевским районом (во главе муниципального образования она стояла восемь лет - с 2008 года по 2016-й).
По данным следствия, в 2009-2011 годы в Рузаевском районе за счет бюджетных средств и по заданию Администрации построили сети электроснабжения протяженностью 11,5 километров и силовую подстанцию. Но эти объекты должностные лица Администрации не поставили на кадастровый учет в качестве муниципального имущества. В дальнейшем электросетевое хозяйство рузаевские власти передали в безвозмездное пользование птицефабрике «Авангард». Таким образом, с 2011 года бюджет района недополучил около 6 миллионов рублей – это размер арендной платы, какую должна была платить коммерческая организация за пользование сетями.
Любопытно, что на начальном этапе следствия ущерб оценивался аж в 30 миллионов рублей. Сейчас оценка существенно снизилась, а Иняткина в суде пошла на полное признание вины. Опытная персона прекрасно знает, что делает, поскольку по ее статье о превышении должностных полномочий уже истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Адвокат Иняткиной по этой причине уже ходатайствовал в суде о прекращении дела.
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