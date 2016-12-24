В Мордовии встретили жителей Донбасса

Мозговой центр
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Поздним вечером 23 февраля в Мордовию прибыл железнодорожный состав с жителями Донбасса. Вместе с волонтерами, работниками социальных служб, медиками, сотрудниками МЧС на вокзале Саранска прибывших встретил Глава Мордовии Артём Здунов.
В республику прибыли 164 человека, большая часть которых – маленькие дети, женщины, пожилые и инвалиды. Уставшие от дороги люди, находили силы поблагодарить за теплый прием, некоторые со слезами на глазах рассказывали о том, что пришлось пережить. Все прибывшие на автобусах были оперативно доставлены в места размещения, подготовленные в Саранске и Ковылкино. Людей накормили горячим ужином, обеспечили сухпаем и всем необходимым.
Поделиться в соц. сетях:
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Глава Мордовии оценил итоги работы промышленной сферы республики
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега
Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с докладом на правительственном заседании по борьбе с коронавирусом
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ