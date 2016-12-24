В Мордовии встретили жителей Донбасса

Поздним вечером 23 февраля в Мордовию прибыл железнодорожный состав с жителями Донбасса. Вместе с волонтерами, работниками социальных служб, медиками, сотрудниками МЧС на вокзале Саранска прибывших встретил Глава Мордовии Артём Здунов.



В республику прибыли 164 человека, большая часть которых – маленькие дети, женщины, пожилые и инвалиды. Уставшие от дороги люди, находили силы поблагодарить за теплый прием, некоторые со слезами на глазах рассказывали о том, что пришлось пережить. Все прибывшие на автобусах были оперативно доставлены в места размещения, подготовленные в Саранске и Ковылкино. Людей накормили горячим ужином, обеспечили сухпаем и всем необходимым.