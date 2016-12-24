Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём защитника Отечества

«Арена в очень хорошем состоянии!»
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
Уважаемые солдаты и офицеры Вооруженных сил России, ветераны армии и флота! Примите самые тёплые поздравления с Днём защитника Отечества!
Для всех поколений нашей страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Мы глубоко чтим и помним подвиги земляков, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, и с огромным уважением относимся к тем, кто сегодня защищает границы России, охраняет мир и покой наших граждан.
Особые слова признательности и благодарности участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, выполнявших воинский долг в локальных конфликтах и горячих точках. Вы - наглядный пример беззаветного и самоотверженного служения Родине.
И сегодня мы уделяем особое внимание подготовке призывников, военно-патриотическому воспитанию молодежи. Стремимся поддерживать постоянные связи с военными соединениями армии и флота, где проходят службу призывники из Мордовии.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, согласия и мирного неба над головой!
Глава Республики Мордовии А. Здунов
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Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
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