Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём защитника Отечества

Уважаемые солдаты и офицеры Вооруженных сил России, ветераны армии и флота! Примите самые тёплые поздравления с Днём защитника Отечества!

Для всех поколений нашей страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Мы глубоко чтим и помним подвиги земляков, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, и с огромным уважением относимся к тем, кто сегодня защищает границы России, охраняет мир и покой наших граждан.

Особые слова признательности и благодарности участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, выполнявших воинский долг в локальных конфликтах и горячих точках. Вы - наглядный пример беззаветного и самоотверженного служения Родине.

И сегодня мы уделяем особое внимание подготовке призывников, военно-патриотическому воспитанию молодежи. Стремимся поддерживать постоянные связи с военными соединениями армии и флота, где проходят службу призывники из Мордовии.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, согласия и мирного неба над головой!

Глава Республики Мордовии А. Здунов