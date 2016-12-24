Объем экспорта - 375,7 миллионов долларов США

Глава Мордовии оценил итоги работы промышленной сферы Мордовии

22 февраля на итоговой коллегии обсуждали работу Министерства промышленности, науки и новых технологий в прошлом году. Глава Мордовии Артём Здунов назвал деятельность ведомства удовлетворительной и заострил внимание на ключевых задачах.



Благодаря индивидуальной программе развития региона на ближайшие пять лет местные компании могут получить поддержку от Фонда развития промышленности РМ. Артём Здунов поручил министру Игорю Губайдуллину уделять этому повышенное внимание.



Не менее важная тема – гособоронзаказ. В республике действуют несколько предприятий, работающих над его выполнением. Здесь важно неукоснительно контролировать качество продукции.



«Нужно плотно сотрудничать с теми предприятиями, которые испытывают проблемы. На них работают наши жители. Держите ухо востро, задач у вас достаточно», – сказал лидер Мордовии, отдельно подчеркнув, что ждет конкретных результатов от коллектива ведомства.



Игорь Губайдуллин рассказал, что по итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 108% – выше среднероссийского. Значительный рост объемов выпуска и реализации продукции отмечен в производстве лекарств, химических продуктов, электрического оборудования, обработке древесины.



«Темп роста заработной платы в промышленности республики – 114,4% к уровню 2020 года. При этом величина средней заработной платы - 40 488 рублей. Этого удалось добиться в том числе благодаря увеличению производительности труда – мероприятиям профильного национального проекта», – сообщил министр.

Еще одним направлением стало развитие промышленной кооперации. Поставки продукции республиканских производителей на действующие строительные объекты в 2021 году составили 2,9 млрд рублей. Это более чем в 2 раза выше, чем в 2020 году.



В прошлом году объем экспорта составил 375,7 млн долларов США (рост 137,7%), в том числе несырьевой неэнергетический экспорт – 359,9 млн долларов США, рост - 149,6%.



В обсуждении вопросов по видеосвязи участвовали представители федеральных министерств и институтов развития: Министерства промышленности и торговли РФ, Российского экспортного центра, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, фонда «Сколково» и других.



«Вслед за правом становиться участниками проекта «Сколково» в регионах без переезда в Москву мы дали крупным компаниям возможность создавать исследовательские центры партнеров на площадках региональных операторов. Таким образом мы стимулируем технологический, научно-исследовательский и кадровый потенциалы, развивая экономику субъектов РФ в целом. Местные компании-стартапы при этом получают возможность стать частью крупного проекта, и в перспективе – реализовать пилотное внедрение, используя мощности созданного Центра исследований», – рассказал заместитель руководителя департамента регионального развития Фонда «Сколково» Олег Макаров.



Среди других тем – прикладное взаимодействие высших учебных заведений и промышленных предприятий. Об этом говорил проректор МГУ имени Н.П. Огарёва Петр Сенин.



В заключение Артём Здунов и Игорь Губайдуллин вручили работникам отрасли почетные награды и поздравили с наступающим праздником – Днем защитника Отечества.