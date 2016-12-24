24 февраля в Саранске начнет работу выставка «Дети. Цветы. Жизнь»

В Музее мордовской народной культуры (Советская, 19) 24 февраля в 16:00 состоится открытие персональной выставки нижегородского художника Анны Лагеда.

Лагеда Анна Владимировна – художник, педагог, член молодежной секции при Союзе художников России (НОСХ). Работает в графических техниках – акварель, пастель, диатипия и пр. Экспериментирует с сочетанием различных графических материалов и техник. Картины выполнены в уникальной авторской манере, которая передает эмоции и настроение простых жизненных сюжетов: будни городских обывателей, красоту загородных пейзажей, повседневную семейную жизнь и др.

Анна окончила Нижегородское художественное училище по специальности «художник, дизайнер» в 2006 году. Специальность «педагог-живописец» получена на факультете изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) в 2012 году.

Участник многих выставок союза художников, таких как: «Январские каникулы», «Осенний вернисаж», а также выставок «АртРоссия», «Артикул» и многих других. В 2016 г. совместная с сестрой выставка в киноцентре «Рекорд». Создатель и педагог изостудии «Скворечник», преимущественно занимается графикой, в том числе книжной. Работы Анны находятся в частных коллекциях.

На персональной выставке представлено более 50 работ. Это пейзажи старой Пензы и природы в технике масляной живописи.