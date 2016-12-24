В Мордовии коллективный иммунитет поднялся на уровень 64-65%

Глава Мордовии Артём Здунов выступил с докладом на правительственном заседании по борьбе с коронавирусом

22 февраля Глава Мордовии Артём Здунов выступил с докладом на заседании президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. О текущей эпидобстановке в стране доложили Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отдельное внимание на заседании было уделено ситуации в регионах. Руководитель Мордовии рассказал о работе местной системы здравоохранения и мерах республиканских органов власти, принятых для повышения доступности медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях.

На прошлой неделе Мордовия испытала пиковую нагрузку по заболеваемости и росту коечного фонда. Сейчас отмечается снижение суточного прироста новых случаев на 30 %. Количество обращений на горячую линию 122 за последнюю неделю также сократилось на 28 %.



«Что касается детской заболеваемости. В эту волну на детей приходилось до четверти всех выявленных случаев. В связи с этим мы вводили дополнительные меры. В ежедневном режиме отслеживали заболеваемость в школах и оперативно принимали необходимые решения, чтобы не переходить на дистант. Все это дало определенный эффект в виде спада детской заболеваемости тоже примерно на 20-25%», - отметил Артём Здунов.



Вместе с тем в регионе сохраняется необходимый резерв коечного фонда (свободными остаются 334 койки или 17,5 %). Поддерживается уровень тестирования, который в настоящее время составляет 370 человек на 100 тысяч населения. Пациенты на амбулаторном этапе обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме. Необходимый запас противовирусных препаратов сформирован и в аптечной сети региона.



«Хочу отметить, что параллельно мы активно поддерживаем развитие фармацевтической отрасли, - обратил внимание Глава Мордовии. – В республике работает завод «Биохимик», который в прошлом году разработал препарат «Арепливир». В начале февраля Минздрав России выдал постоянную государственную регистрацию еще одному лекарственному препарату «Эсперавир». Это хороший аналог зарубежного лекарства и значительный вклад «Биохимика» не только в лечение ковида, но и в целом в обеспечение лекарственной безопасности России.



Говоря о нагрузке на амбулаторно-поликлиническую службу республики, Артём Здунов подчеркнул, что количество вызовов в эту волну увеличилось в 10 раз – до 20 тысяч в сутки, в связи с чем был изменен алгоритм работы поликлиник. Для усиления терапевтической службы около 100 узких специалистов были перераспределены в отделения неотложной медицинской помощи. Кроме того, для работы в call-центрах и раздачи лекарств, привлечено свыше трехсот волонтеров. На особом контроле находится работа горячей линии 122. Для работы Контакт-центра в качестве операторов, врачей-консультантов по телемедицине и аудиоконтроля было привлечено около 400 человек. Линия работает круглосуточно.



Глава Мордовии Артём Здунов выразил благодарность Правительству России за оказанную региону поддержку. Поступившие в республику федеральные средства помогли решить многие вопросы, в том числе закупить кислородные концентраторы, которые позволят закрыть проблемы с кислородом в трех крупнейших ковидных госпиталях Мордовии. Кроме того, в 13 медицинских организаций завершилась поставка оборудования, необходимого для диагностики и лечения пациентов с COVID–19.



Более 28 млн. рублей из резервного фонда Правительства РФ выделено на приобретение лекарственных средств.



«Мы продолжаем активно работать по вакцинации и ревакцинации населения для формирования коллективного иммунитета. На сегодняшний день план по вакцинации выполнен почти на 90 %, вакцинацией охвачено 72 % взрослого населения. Вакцина, поступившая в регион для иммунизации подростков, по первому компоненту реализована на 100 %. В регионе сформировался коллективный иммунитет на уровне 64-65%», - доложил Глава Мордовии.



Обратившись ко всем руководителям регионов, Михаил Мишустин указал, что региональные системы здравоохранения должны быть готовы к любому сценарию, обязательным остается проведение тестирования граждан на коронавирус. Это нужно для своевременного выявления инфекции и оказания необходимой помощи заболевшим.



