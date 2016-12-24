В Мордовии 2 марта будет проводиться проверка системы оповещения населения

В Республике Мордовия 2 марта 2022 года в период с 10.40 до 10.45 будет проводиться комплексная проверка готовности к применению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Мордовия с применением уличной звукофиксации и сети цифрового эфирного телерадиовещания.

Звучание электросирен означает сигнал гражданской обороны - «Внимание всем!»

Услышав звучание электросирен, необходимо включить радио и телевизионные приемники на каналы местного телерадиовещания и прослушать информационное сообщение. Просим Вас действовать в соответствии с полученной информацией и сохранять порядок и спокойствие. Помните: проводимые мероприятия носят учебный характер.