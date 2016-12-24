В Мордовии 2 марта будет проводиться проверка системы оповещения населения

Личный контроль
Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
В Республике Мордовия 2 марта 2022 года в период с 10.40 до 10.45 будет проводиться комплексная проверка готовности к применению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Мордовия с применением уличной звукофиксации и сети цифрового эфирного телерадиовещания.
Звучание электросирен означает сигнал гражданской обороны - «Внимание всем!»
Услышав звучание электросирен, необходимо включить радио и телевизионные приемники на каналы местного телерадиовещания и прослушать информационное сообщение. Просим Вас действовать в соответствии с полученной информацией и сохранять порядок и спокойствие. Помните: проводимые мероприятия носят учебный характер.
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Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
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