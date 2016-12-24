В Мордовии наградили победителей конкурса «Стражи закона-2022»

В МВД по РМ прошла торжественная церемония награждения победителя и финалистов конкурса «Стражи закона-2022». Творческое состязание проходило в преддверии Дня защитника Отечества. 30 представителей подразделений МВД и территориальных органов ведомства предоставили фотографию и данные о своей служебной деятельности, достижениях и увлечениях. Голосование за самого достойного полицейского было организовано в официальной группе МВД Вконтакте. Участие в нем приняло 6 474 человека.

В итоге места распределились следующим образом:

1 место - старший лейтенант полиции Алексей Киселев, участковый уполномоченный полиции ПП №6 Отдела МВД России по Зубово-Полянскому району (1020 голосов).

2 место - младший лейтенант полиции Левон Данелян, сотрудник ММО МВД России «Торбеевский» (759 голосов).

3 место - лейтенант юстиции Денис Асеев, следователь Отдела МВД России по Рузаевскому району (470 голосов).

4 место - старший лейтенант полиции Андрей Маколов, заместитель командира 4 мобильного взвода 3 роты ОБ ППСП УМВД России по го Саранск (434 голоса).

5 место - младший лейтенант полиции Денис Козлов, участковый уполномоченный полиции ММО МВД России «Ардатовский» (376 голосов).

6 место - майор полиции Владимир Пятыркин, оперативный дежурный дежурной части ММО МВД России «Темниковский» (361 голос).

Заслуженные награды «стражи закона» получили из рук заместителя Министра внутренних дел по Республике Мордовия Владислава Смирнова.

«День защитника Отечества – это праздник тех, кто несет ответственность за настоящее нашей страны и закладывает основы для ее стабильного будущего, тех, кто беззаветно предан родине и стоит на страже ее безопасности. Радует, что призерами нашего творческого состязания стали представители наиболее близких к работе с гражданами подразделений», - подчеркнул полковник внутренней службы.

Почетными гостями мероприятия стали председатель Общественного совета при ведомстве Николай Колесник и помощник председателя Союза промышленников и предпринимателей Республики Мордовия Михаил Подмарев.