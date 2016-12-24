В Мордовии заболеваемость коронавирусом снижается несколько дней подряд

Репортер

По свежим данным регионального оперативного штаба, в Мордовии заболеваемость коронавирусом пошла на убыль. Если 19 февраля в республике было зафиксировано 712 новых случаев ковида, все последующие дни вирусный показатель неуклонно снижался и на 22 февраля упал до отметки в 503 заболевания за сутки. При этом, 564 человека были выписаны с выздоровлением

За минувший день в Мордовии были госпитализированы 180 человек. Сейчас в лечебных стационарах республики находятся на лечении 1586 пациентов, 6878 человек под наблюдением врачей справляются с болезнью дома.

В федеральной статистике по региону были зафиксированы 5 новых летальных случаев. Скончались четверо женщин и один мужчина 1939-1961 г.р.

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