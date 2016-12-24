В Саранске и районах Мордовии пройдет операция «Нетрезвый водитель»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий в Саранске, а также в муниципальных районах республики 22 и 23 февраля пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция Мордовии напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ гражданина от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: административная ответственность не меняется.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от освидетельствования на состояние опьянения, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в ГИБДД о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения. Телефон дежурной части ГИБДД 8(8342) 24-64-09, 8(8342) 38-57-27 или 02.