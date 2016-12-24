В Мордовии вышедший на волю рецидивист ограбил 85-летнюю пенсионерку

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Оперативники уголовного розыска задержали в Мордовии рецидивиста за разбойное нападение на 85-летнюю пенсионерку. 50-летнего жителя деревни Андреевка Темниковского района взяли с остатками разбойничьей добычи.
Полицейские установили, что 9 февраля этого года уголовник после прохождения лечения в одной из больниц Краснослободска автостопом доехал до села Селищи к приятелям. Во время застолья с хозяином дома у него возник конфликт, после которого гостю было сказано выметаться на улицу.
Оставшись в чужом селении без денег, бывший зек не мог сразу уехать. Ему пришлось искать на время какой-нибудь кров. Он обратил внимание на сельский дом, который находился между ветхими постройками. Предположив, что там проживают пожилые люди, он постучал в дверь. Ему открыла 85-летняя женщина. Втолкнув ее внутрь, незваный визитер зашел следом и потребовал для начала накормить его.
Испуганная пенсионерка накрыла на стол, и пока злоумышленник ужинал, попыталась позвонить из соседней комнаты по стационарному телефону в полицию. Но этот маневр заметил уголовный «постоялец», перерезал провода и схватил старушку за голову. Он приставил нож к ее горлу и стал требовать деньги. Пожилая женщина была вынуждена отдать все свои сбережения. Забрав 35 000 рублей, преступник покинул жилище.
Сообщение в полицию поступило от внучки пострадавшей, которая пришла в этот же вечер навестить бабушку и узнала от нее о случившемся. Оперативниками уголовного розыска личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки. Налетчик был задержан по месту жительства. У него было изъято 19 тысяч рублей, остальные деньги он уже потратил на спиртное. После совершения преступления подозреваемый, чтобы запутать следы, выбросил свою обувь и на попутке доехал до своей деревни.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и освободился из мест лишения свободы только в ноябре прошлого года (сидел за грабеж).
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В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
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