Дети с Донбасса должны продолжать свое обучение в России

«Мы должны воспитывать патриотов!»
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Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло высказал свое мнение об учебном процессе школьников из Луганской и Донецкой Народных Республик.
«Очень важно найти такие места, чтобы обеспечить непрерывность учебы для детей. Здесь хорошо подходят «Артек», «Орленок», «Сириус» и другие лагеря», – заявил он.
Также Павел Пожигайо добавил, что, помогая гражданам ЛНР и ДНР, Россия ведет себя нравственно и по-человечески, а Европа, имея все возможности, своей помощи не предложила.
«Европа могла бы откликнуться, предложить помощь и поддержку людям. Могли бы проявить хоть какой-то человеческий жест», – сказал он.
Павел Пожигайло считает, что скоро прибывшие из ЛНР и ДНР обживутся в российских комфортных домах и квартирах.
Источник: www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20220221/307739963.html
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