Дети с Донбасса должны продолжать свое обучение в России

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло высказал свое мнение об учебном процессе школьников из Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Очень важно найти такие места, чтобы обеспечить непрерывность учебы для детей. Здесь хорошо подходят «Артек», «Орленок», «Сириус» и другие лагеря», – заявил он.

Также Павел Пожигайо добавил, что, помогая гражданам ЛНР и ДНР, Россия ведет себя нравственно и по-человечески, а Европа, имея все возможности, своей помощи не предложила.

«Европа могла бы откликнуться, предложить помощь и поддержку людям. Могли бы проявить хоть какой-то человеческий жест», – сказал он.

Павел Пожигайло считает, что скоро прибывшие из ЛНР и ДНР обживутся в российских комфортных домах и квартирах.

Источник: www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20220221/307739963.html