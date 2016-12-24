Мордовия внесла предложения на комиссии Госсовета по образованию

21 февраля в режиме ВКС состоялось заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование», в котором приняли участие представители Мордовии. Мероприятие открыл Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Напомним, Глава Мордовии Артём Здунов возглавляет рабочую группу «Организация питания школьников», наш регион пилотный по внедрению ряда инициатив по повышению качеству и безопасности детского питания.

В ходе заседания обсуждали итоги работы комиссии в минувшем году, лучшие практики, имеющиеся у регионов-участников по основным направлениям, готовность к масштабированию полезных наработок.

От Мордовии о результатах деятельности в 2021 году рабочей группой по организации питания школьников доложила Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова. Она отметила, что теперь группа имеет статус постоянной и работает в тесном взаимодействии с федеральными органами власти, регионами, отраслевыми институтами и общественными организациями. Предложения рабочей группы по питанию уже нашли отражение в материалах Госсовета Российской Федерации по вопросам общего образования.

Важным итогом стало проведение оценки состояния материально-технической базы школьных пищеблоков, в этой работе приняли участие все субъекты РФ. В результате были сформированы общие подходы к оценке инфраструктуры школьного питания, появилась единая методика по оснащению и модернизации школьных пищеблоков, которая поддержана всеми регионами и уже апробирована в ряде школ Мордовии, Приморья, Ростовской области. На ее основе разработаны подробные технические задания по каждому школьному пищеблоку с отражением полного перечня необходимого оборудования и помещений в рамках федеральной программы капитального ремонта школ.

Еще одна инициатива рабочей группы, которая также поддержана – подготовка общественных инспекторов по контролю за организацией и качеством питания, прежде всего из числа родителей школьников.

Также в ходе заседания комиссии были озвучены предложения от рабочей группы по школьному питанию в повестку комиссии Государственного Совета Российской федерации по направлению «Образование».