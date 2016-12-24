Сотрудники УФСБ по РМ взяли крупных поставщиков наркоты в Московский регион

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность двух ранее судимых жителей региона, причастных к организации канала поставки наркотических средств синтетического происхождения в г. Москву.

Установлено, что в феврале этого года подозреваемые на личном автомобиле осуществляли перевозку наркотического вещества «мефедрон» массой 102,57 грамма. При силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УКОН МВД по РМ фигуранты задержаны на автодороге М-5 «Урал» в Старошайговском районе республики.

В ходе проведения обысков по 6 местам жительства мужчин (1 адрес в Москве) обнаружены вещества, предположительно относящиеся к категории наркотических (проводятся экспертные исследования), поддельное удостоверение сотрудника ГУ МВД России по г. Москве, специальные технические средства (gps-трекеры, диктофоны, рации), травматическое и гладкоствольное оружие, большое количество телефонов и сим-карт.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

Ленинским районным судом Саранска 18 февраля в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы.