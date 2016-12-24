В Саранске за постановочный снежный дрифт на авто оштрафовали отца малолетнего «водителя»

Как сообщает МВД по РМ, 19 февраля в ходе мониторинга социальной сети выявлен факт размещения видеоролика, в котором якобы малолетний ребенок управляет автомобилем и дрифтует на праздничном шоу в честь открытия автосервиса в Саранске.

В ходе проверки полицейские установили деятеля, устроившего этот «постановочный розыгрыш». Как пояснил 33-летний организатор мероприятия, его малолетний сын за рулем автомобиля не находился. При помощи «пранка» он просто хотел привлечь внимание жителей республики к открытию своего заведения.

С маскировочными целями автовладелец специально наклеил на стекла своего авто тонировку. По словам мужчины, на глазах зрителей ребенок сел на водительское сидение и закрыл дверь. После этого водитель, находящийся в багажном отделении машины, перелез в салон и сменил мальчика, который перебрался на пассажирское кресло. Данные действия подтверждает видеозапись, которая велась в салоне и багажнике иномарки.

Как рассказала представитель УГИБДД МВД по РМ Ольга Аносова в ходе онлайн-брифинга, в настоящий момент в отношении собственника автомобиля – отца мальчика сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы по статьям «Нарушение правил применения ремней безопасности» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

На водителя, управляющего транспортным средством, также составлены административные материалы по «Нарушение правил перевозки людей» «Нарушение правил применения ремней безопасности».

Представитель Госавтоинспекции подчеркнула, что ведомство расценивает данный поступок, как негативно влияющий на безопасность дорожного движения и побуждающий граждан нарушать ПДД. Каждый участник дорожного движения, который решит создать пранк, шутку или просто снять видео, побуждающее граждан нарушать ПДД, будет установлен и привлечен к ответственности.