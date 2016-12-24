Авария на трассе в Мордовии унесла жизнь водителя автобуса

На автодороге Нижний Новгород – Пенза – Саратов в Рузаевском районе Мордовии в минувшие выходные столкнулись два автобуса. По данным Госавтоинспекции республики, ДТП произошло на регулируемом перекрестке.

Микроавтобус Соболь под управлением 58-летнего водителя не поделил дорогу на перекрестке с ПАЗиком, за рулем которого находился 44-летний мужчина. В результате столкновения водитель видавшего виды ПАЗика погиб на месте аварии до приезда врачей скорой медицинской помощи. Кроме того, травмы получили трое пассажиров старенького автобуса – 51-летняя и 55-летние женщины и 65-летний мужчина.

Сейчас дорожные инспекторы устанавливают все детали случившегося, но уже известно, что пострадавший водитель Соболя находился за рулем в трезвом состоянии. В свою очередь, погибший в аварии 44-летний «рулевой» ПАзика за минувший год трижды штрафовался за нарушения правил дорожного движения, в том числе, и за существенное превышение скорости.