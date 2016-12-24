Авария на трассе в Мордовии унесла жизнь водителя автобуса

«Мы должны воспитывать патриотов!»
Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ
На автодороге Нижний Новгород – Пенза – Саратов в Рузаевском районе Мордовии в минувшие выходные столкнулись два автобуса. По данным Госавтоинспекции республики, ДТП произошло на регулируемом перекрестке.
Микроавтобус Соболь под управлением 58-летнего водителя не поделил дорогу на перекрестке с ПАЗиком, за рулем которого находился 44-летний мужчина. В результате столкновения водитель видавшего виды ПАЗика погиб на месте аварии до приезда врачей скорой медицинской помощи. Кроме того, травмы получили трое пассажиров старенького автобуса – 51-летняя и 55-летние женщины и 65-летний мужчина.
Сейчас дорожные инспекторы устанавливают все детали случившегося, но уже известно, что пострадавший водитель Соболя находился за рулем в трезвом состоянии. В свою очередь, погибший в аварии 44-летний «рулевой» ПАзика за минувший год трижды штрафовался за нарушения правил дорожного движения, в том числе, и за существенное превышение скорости.
Поделиться в соц. сетях:
Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ
Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
Артём Здунов провел с членами Правительства совещание по развитию новых инвестиционных ниш
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения