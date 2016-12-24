Как установить адрес земельного участка

Адрес любого объекта недвижимости – это характеристика, которая определяет местоположение объекта в пределах населенного пункта или за его пределами. Поэтому адрес должен быть уникальным и неповторяющимся, то есть определенный адрес может быть присвоен только одному объекту. Эксперты Росреестра и Кадастровой палаты Мордовии разъяснили порядок установления адреса объектам недвижимости.

Для того, чтобы адрес был упорядочен и легитимен, Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 года № 1221 утверждены правила присвоения, изменения и аннулирования адресов.

Адрес может быть присвоен органом местного самоуправления по собственной инициативе. Кроме того, заявление собственника объекта недвижимости или лица, обладающего в отношении объекта недвижимости правом хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненно наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования является основанием для присвоения адреса.

В случае образования нового объекта недвижимости, адрес присваивается одновременно с его образованием, то есть постановка на государственный кадастровый учет и (или) регистрация права осуществляется уже в отношении объекта недвижимости с присвоенным адресом. Неповторяющийся кадастровый номер и индивидуальный адрес подтверждают уникальность объекта недвижимости.

Как уточнили в управлении Росреестра, чтобы адрес не мог повториться дважды, существует Федеральная информационная адресная система (ФИАС). Одновременно с присвоением соответствующим органом местного самоуправления адреса объекту недвижимости указанный адрес вносится в ФИАС. При рассмотрении заявления орган регистрации прав самостоятельно запросит сведения из ФИАС и внесет в ЕГРН необходимый адрес объекта недвижимости.