В Мордовии с 1 мая начнется активная фаза дорожных работ

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В Мордовии с 1 мая начинается активная фаза дорожных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Строители приступят к обустройству определенных участков непосредственно на дорогах. В настоящее время идет процесс заключения контрактов.
Для своевременного начала работ, подрядные организации сейчас заготавливают в достаточном объеме на своих производственных площадках и асфальтобетонных заводах необходимые строительные материалы и технику: песок, щебень, битум и т.д.
В рамках нацпроекта в 2022 году в республике планируется привести в нормативное состояние 58 объектов, в том числе 47 автомобильных дорог регионального значения и 11 улиц Саранской городской агломерации.
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Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ
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