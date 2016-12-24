В Мордовии с 1 мая начнется активная фаза дорожных работ

Новости

В Мордовии с 1 мая начинается активная фаза дорожных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».  Строители приступят к обустройству определенных участков непосредственно на дорогах. В настоящее время идет процесс заключения контрактов.

Для своевременного начала работ, подрядные организации сейчас заготавливают в достаточном объеме на своих производственных площадках и асфальтобетонных заводах необходимые строительные материалы и технику: песок, щебень, битум и т.д.

В рамках нацпроекта в 2022 году в республике планируется привести в нормативное состояние 58 объектов, в том числе 47 автомобильных дорог регионального значения и 11 улиц Саранской городской агломерации.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Первая партия

В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции

Мозговой центр

В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий

Оперативный штаб

В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля

Личный контроль

Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом

1
Заказать рекламу
1
1
1