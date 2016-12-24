В Саранске снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

На состоявшейся в столице Мордовии сессии горсовета мэр Саранска Игорь Асабин призвал депутатов усилить разъяснительную работу среди избирателей о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

«К сожалению, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе остается напряженной. Прошу вас максимально разъяснять гражданам всех категорий о строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Учитывая высокую заразность нового штамма вируса, обращать их внимание на необходимость вакцинации и ревакцинации, - сказал Игорь Асабин. - Прививка позволяет перенести заболевание в легкой форме. В городе увеличилось количество заболевших, поэтому в ковидных госпиталях вынуждены были развернуть дополнительные койки. Ситуация осложняется еще и тем, что сейчас пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. На последнем заседании оперативного штаба было подчеркнуто, что коллективный иммунитет, к сожалению, в городе снизился. Прошу вас обеспечить все необходимые меры эпидемиологического благополучия в трудовых коллективах по вашему основному месту работы».

Также на сессии с отчетом о результатах депутатской деятельности в 2021 году выступила председатель Совета депутатов городского округа Саранск Татьяна Шукшина.