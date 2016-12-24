В Саранске баскетболиста поймали с наркотой

Сотрудники антинаркотического Управления МВД по РМ задержали в Саранске 28-летнего спортсмена из Волгоградской области. Он попался с приобретенным на месте синтетическим наркотиком.

Как установили оперативники, профессиональный спортсмен приехал в Мордовию в конце января для участия в баскетбольном турнире. 17 февраля он по интернету купил дозу «синтетики», а в дальнейшем был задержан сотрудниками полиции в лесном массиве Пролетарского района. В ходе личного досмотра запрещенное вещество было обнаружено в пачке из-под сигарет. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является мефедроном массой 0.75 граммов.

По словам молодого человека, синтетический наркотик он приобрел для личного потребления. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело за «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».