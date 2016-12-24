Дистанционные мошенники сорвали в Саранске новый куш на 770 тысяч рублей

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По информации МВД по РМ, в столице Мордовии 28-летний парень попался на избитую уловку телефонных аферистов. Он поверил неизвестному персонажу (тот при общении по телефону представился сотрудником банка) и в целях защиты своих сбережений от воровских посягательств перевел на левые «спецсчета» все свои накопления - 770 тысяч рублей. Разумеется, для его денежных средств это был «билет в один конец».
Когда мошенники ухитряются запудрить мозги пожилым людям, мало понимающим в теме дистанционного банковского обслуживания, хоть как-то можно понять наивность и доверчивость стариков. Но выросший вместе с современными технологиями молодой человек почему-то выпал из информационного пространства, и оказался не способен распознать примитивный «развод», о котором кричат на каждом углу.
Полицейские в миллионный раз напоминают гражданам - при поступлении подобных звонков следует незамедлительно прервать разговор и уточнить необходимую информацию лично, позвонив по телефону, указанному на обороте банковской карты.
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