Дистанционные мошенники сорвали в Саранске новый куш на 770 тысяч рублей

Репортер

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии 28-летний парень попался на избитую уловку телефонных аферистов. Он поверил неизвестному персонажу (тот при общении по телефону представился сотрудником банка) и в целях защиты своих сбережений от воровских посягательств перевел на левые «спецсчета» все свои накопления -  770 тысяч рублей. Разумеется, для его денежных средств это был «билет в один конец».

Когда мошенники ухитряются запудрить мозги пожилым людям, мало понимающим в теме дистанционного банковского обслуживания, хоть как-то можно понять наивность и доверчивость стариков. Но выросший вместе с современными технологиями молодой человек почему-то выпал из информационного пространства, и оказался не способен распознать примитивный «развод», о котором кричат на каждом углу.

Полицейские в миллионный раз напоминают гражданам - при поступлении подобных звонков следует незамедлительно прервать разговор и уточнить необходимую информацию лично, позвонив по телефону, указанному на обороте банковской карты.

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