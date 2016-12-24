В Мордовии зафиксировали 699 новых случаев заболевания коронавирусом

«В атаку на соседние регионы»
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Данные по заболеваемости коронавирусом вновь не вселяют оптимизма. За последние сутки в Мордовии выявлено еще 699 случаев – новый максимум за всю историю. Также в больницы республики были госпитализированы 140 человек.
На вчерашнем заседании регионального оперативного штаба говорилось, что мы находимся в середине новой волны заболеваемости, и следующая неделя будет очень сложной. В этой связи оперштаб принял решение о продлении ограничительных мер для несовершеннолетних до 1 марта.
В федеральной статистике по региону зафиксировано 4 новых летальных случая. Скончались двое мужчин и две женщины 1932-1961 г.р.
Несколько скрашивает не сильно радостную картину информация, что в Мордовии за день с выздоровлением были выписаны 530 человек.
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