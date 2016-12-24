Выписка из ЕГРН подтверждает право собственности на объект недвижимости

Эксперты Росреестра и Кадастровой палаты Мордовии рассказали о видах выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

- выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - подтвердит, что в ЕГРН находится информация о кадастровом учете интересующего объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах. Она общедоступна: ее могут заказать и продавец, и покупатель. В выписке будут указаны кадастровый номер, дата присвоения, площадь, назначение, информация о правообладателях, вид права, номер, дата регистрации, наличие ограничений прав и т.д. Такую выписку рекомендуется получить непосредственно перед совершением сделки, поскольку данные ЕГРН постоянно актуализируются.

- выписка о переходе прав - покажет, кто является собственником объекта недвижимости и историю перехода права на него. Такая информация поможет уберечься от мошенников.

- выписка об объекте недвижимости - содержит не только общую информацию, но и описание местоположения границ объекта, сведения об ограничениях его использования, а также о правах, возникших на него, но не зарегистрированных до 1998 года. Из выписки можно узнать, попадает ли земельный участок в границы охранной зоны или зоны с особыми условиями использования территории. Также в ней будет указано, включена ли недвижимость в реестр объектов культурного наследия.

«Выписка из Единого государственного реестра недвижимости – это документ, который подтверждает право собственности на объект недвижимости. Все выписки нужно получать только из официальных источников – на сайте Росреестра, Федеральной кадастровой палаты, на портале Госуслуг, в МФЦ», – отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.