Глава Мордовии Артём Здунов 17 февраля в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Руководитель региона отметил, что ситуация с заболеваемостью в республике остается очень напряженной.



«Ежедневно фиксируется более 600 новых случаев заражения, увеличилась госпитализация, на лечении в ковидных госпиталях находятся 1400 пациентов, - сказал Артём Здунов. - Открывая дополнительные койки, мы отрываем их от плановой медицины, но мы вынуждены это делать, мы должны спасать людей. На особом контроле - наличие необходимого запаса лекарств, медицинского кислорода, кадров».



Как отметила вице-премьер Галина Лотванова, рост заболеваемости идет во всех районах, в Атяшевском и Большеберезниковском районах за прошедшую неделю она выросла в три раза. Но самая напряженная обстановка - в Краснослободском, Ковылкинском, Ельниковском районах и городском округе Саранск - там, где уровень вакцинации ниже среднереспубликанской. Анти-лидер здесь - Краснослободский район, туда по поручению оперштаба отправится комиссия республиканского Минздрава.



Ситуация серьезно осложняется сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Из-за этого нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти.



«Мы вынуждены разворачивать новые инфекционные койки и принимать дополнительные меры для организации работы поликлиник, которые столкнулись с беспрецедентным наплывом пациентов, - сказала Галина Лотванова. - В настоящее время 1100 медицинских работников находятся на больничном».



Как подчеркнул Глава республики, особую тревогу вызывает возрастная категория 60 лет и старше - за последнюю неделю заболеваемость среди пенсионеров выросла в два раза.



Министр здравоохранения республики констатировал, что в таком возрасте, если люди не вакцинированы, болезнь протекает очень тяжело. А учитывая очень высокую заразность омикрон-штамма, пожилые люди без прививок подвергают себя сильнейшему риску.



К тому же никуда не делся и дельта-штамм, который продолжает свое агрессивное наступление на возрастную категорию 60 плюс.



«Пока еще мы находимся в середине этой волны, - подчеркнул Артём Здунов. - В этих условиях очень важно сохранить контроль над ситуацией и максимально защитить от заражения наиболее уязвимые категории наших граждан. Для этого нужно строго соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора».



Эксперты прогнозируют, что следующая неделя будет очень сложной по росту заболеваемости. В этой связи оперштаб принял решение о продлении ограничительных мер для несовершеннолетних до 1 марта.