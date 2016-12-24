Владимир Сидоров провел совещание, посвященное вопросам жилищного строительства в Саранске

«Как людям с детскими колясками тут передвигаться?!»
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега
17 февраля Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание по вопросам перспективной застройки Саранска.
В рамках реализации федерального проекта «Жилье» к 2030 году в Мордовии планируется возвести около 5 миллионов квадратных метров жилья, из которых 340 тысяч «квадратов» – уже в текущем году.
На совещании рассматривались участки для комплексной застройки многоквартирными домами в столице Мордовии. Потенциальный инвестор предложил реализацию проекта жилой застройки по улице Рузаевской. Здесь планируется возвести 60 тысяч квадратных метров жилья. Уникальность проекта заключается в большой внутренней благоустроенной зеленой зоне без автостоянки, с игровыми комплексами и местами для отдыха. Парковочные места предполагается вынести за пределы жилого комплекса.
Владимир Сидоров поручил Первому вице-премьеру регионального Правительства Игорю Фрейдину и Главе Саранска Игорю Асабину изучить возможность реализации инвестпроекта.
Также рассматривались другие участки для возведения жилья, в том числе на месте расселенных аварийных домов. Особое внимание Председатель Правительства обратил на создание развитой социальной инфраструктуры в районах застройки.
Поделиться в соц. сетях:
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом