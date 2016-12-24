Владимир Сидоров провел совещание, посвященное вопросам жилищного строительства в Саранске

17 февраля Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание по вопросам перспективной застройки Саранска.

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» к 2030 году в Мордовии планируется возвести около 5 миллионов квадратных метров жилья, из которых 340 тысяч «квадратов» – уже в текущем году.

На совещании рассматривались участки для комплексной застройки многоквартирными домами в столице Мордовии. Потенциальный инвестор предложил реализацию проекта жилой застройки по улице Рузаевской. Здесь планируется возвести 60 тысяч квадратных метров жилья. Уникальность проекта заключается в большой внутренней благоустроенной зеленой зоне без автостоянки, с игровыми комплексами и местами для отдыха. Парковочные места предполагается вынести за пределы жилого комплекса.

Владимир Сидоров поручил Первому вице-премьеру регионального Правительства Игорю Фрейдину и Главе Саранска Игорю Асабину изучить возможность реализации инвестпроекта.

Также рассматривались другие участки для возведения жилья, в том числе на месте расселенных аварийных домов. Особое внимание Председатель Правительства обратил на создание развитой социальной инфраструктуры в районах застройки.