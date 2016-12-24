Артём Здунов – бойцам студенческих отрядов: «Мы - ваши надежные партнеры!»

Глава Мордовии Артём Здунов 17 февраля в Доме Республики в режиме ВКС провел совещание по вопросам развития студенческих отрядов. В нем приняли участие вице-премьер Галина Лотванова, Министр спорта и молодежной политики республики Александр Савилов, представители регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды».



17 февраля в нашей стране отмечается День российских студенческих отрядов. Глава Мордовии поздравил всех представителей этого общественного движения с праздником, который с 2015 года, согласно указу Президента России Владимира Путина, имеет государственный статус.



«Наши студенческие отряды входят в число лучших в стране, - сказал Артём Здунов. - В прошлом году в составе 89 республиканских отрядов отработали почти 2,5 тысячи человек. У нас в строительной отрасли, как и по всей стране, есть большой дефицит рабочих рук, мы привлекаем их из других регионов. Поэтому здесь мы рассчитываем на помощь студенческих отрядов. В этом году у нас большая строительная программа по возведению и ремонту социальных объектов – школ, больниц, поликлиник. Без вашей поддержки не обойтись».



Также Глава республики поблагодарил студентов за волонтерскую деятельность, за работу в медицинских учреждениях в период пандемии коронавируса.



Руководитель штаба студенческих трудовых отрядов Приволжского федерального округа Алексей Нагин рассказал, что студенты-медики работали не только в республике, но и за ее пределами - в составе Всероссийского студенческого медицинского отряда «Атлант» г. Новокузнецк и в составе межрегионального студенческого медицинского отряда «МИР» г. Петрозаводск.



Кроме того, студенческие отряды регулярно выступают организаторами и участниками социально значимых акций – это и высадка деревьев, донорские акции, выезды в детские дома.



Как отметила первый заместитель Министра спорта и молодежной политики республики Анастасия Гришнева, для выстраивания системной работы по трудоустройству молодежи необходима региональная долгосрочная программа содействия занятости этой категории. Предложения в эту программу были представлены на рассмотрение руководителя республики.



Артём Здунов поддержал высказанные инициативы, соответствующие поручения по содействию в трудоустройстве студентов были даны в адрес целого ряда министерств. В том числе Глава республики поставил перед министрами задачу поддержать проект Росмолодежи «Больше, чем работа», направленный на удовлетворение запросов бизнеса в квалифицированных кадрах. Проект поможет студенческой молодежи пройти стажировку и устроиться на работу по профилю.



«Я вижу у движения стройотрядов большие резервы для роста, - сказал Артём Здунов, подытоживая встречу. – А органы власти – ваши надежные партнеры во всех ваших начинаниях. Мы вас всегда поддержим!»