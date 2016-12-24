Залетные мошенники выманили у пенсионерки из Саранска 100 тысяч рублей

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Как сообщает МВД по РМ, 14 февраля в дежурную часть полиции в Саранске поступило заявление 81-летней местной жительницы о совершенном в отношении нее мошенничестве. У пенсионерки неизвестные выманили деньги, рассказав историю о жутком ДТП, которое якобы устроила ее дочь. Старушка согласилась заплатить, чтобы избавить родного человека от сурового наказания.
Как выяснилось, пенсионерке на домашний телефон позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь устроила страшное ДТП с пострадавшими, за что может понести серьезную ответственность. Но дело можно решить без тяжелых последствий для виновницы - 100 000 рублей «вознаграждения» решат все вопросы с «отмазкой».
Пожилая женщина согласилась на сделку и передала приехавшим «курьерам» требуемую сумму. Только после это потерпевшая позвонила дочери, от которой узнала, что у нее все хорошо и ни в какое ДТП она не попадала.
Сотрудники уголовного розыска МВД по РМ установили личности тех, кому пострадавшая передала деньги. Ими оказались 26-летний и 30-летний жители Липецкой области, ранее судимые за имущественные преступления. Молодые люди были задержаны по месту жительства и доставлены в Мордовию для разбирательства. Они пойдут обвиняемыми по мошеннической статье, а сейчас их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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