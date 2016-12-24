Артём Здунов вручил ученым премии научно-образовательного центра «Инженерия будущего»

Глава Мордовии Артём Здунов 16 февраля принял участие в церемонии вручения премии «Инженерия будущего» в рамках международной недели «Сила инженерии». В режиме ВКС к церемонии были подключены все регионы - участники НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», а также Научно-технологический университет «Сириус», корпорации «Ростех» и «Роскосмос», Национальная академия наук Республики Беларусь, Санкт-Петербургский политехнический университет.



Артем Здунов, приветствуя участников мероприятия, подчеркнул: для Мордовии работа в составе Научно-образовательного центра «Инженерия будущего» - это одно из стратегических направлений научно-технологического развития региона. «Сегодня важный день, мы подводим первые итоги совместной работы, но уже можно сказать, что проект состоялся, как говорят - полетел!» - сказал он. Руководитель региона отметил, что по объему привлеченных внебюджетных средств НОЦ «Инженерия будущего» занимает лидирующую позицию среди научных центров страны. «Это показатель того, что работаем мы для народного хозяйства», - отметил Глава республики.



Сейчас республика выступает как в роли инициатора, так и в роли равноправного участника многих крупных межрегиональных проектов, реализуемых в периметре регионов – участников НОЦ «Инженерия будущего».



Мордовия активно участвует в работе 4 комитетов: «умное агро», альтернативная энергетика, медицинские технологии и новые материалы. Комитет «Умное агро» работает в республике на постоянной основе, объединяя все регионы-участники, университеты и предприятия, заинтересованные в применении высоких технологий для повышения экологичности, производительности и качества продуктов питания. Его проекты уже востребованы сельхозпроизводителями.



Например, «Умная ферма», предусматривающая создание вертикальных ферм для выращивания различных видов зелени (до 400 кг в месяц). Еще один проект – «Органический кибергектар» – направлен на внедрение цифровых решений и использование биотехнологий на сельхозпредприятиях, работающих в сфере органического земледелия. Артём Здунов подчеркнул, что задачи по развитию органического сельского хозяйства поставлены в поручениях Президента России Владимира Путина.



Также Глава Мордовии обозначил перспективы сотрудничества республики с крупными госкорпорациями – «Ростехом» и «Росатомом» по производству изделий в области кристаллической оптики и оптоволокна, в том числе со специальными свойствами.



Артём Здунов заострил внимание и на теме межрегиональной кооперации при создании совместного продукта, необходимости упорядочивания вопросов интеллектуальной собственности. В этом году республика стала центром рационализаторства и изобретательства, в апреле в Мордовии планируется проведение очередного заседания Совета по интеллектуальной собственности, который возглавляет спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. «Приглашаю всех заинтересованных присоединиться к работе Совета в части защиты интеллектуальных прав на изобретения, которые рождаются на площадке НОЦ», - сказал Артём Здунов.



В ходе церемонии Глава Мордовии вручил награды лауреатов премии НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».



В номинации «Лучшее продвижение научно-образовательного центра в регионе» лауреатом стал Александр Долганов – заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии МГУ им. Н.П. Огарёва.



В номинации «Защита Интеллекта» премию получила Ирина Гвоздецкая - начальник инновационно-технологического комплекса МГУ им. Н.П. Огарёва.



Диплом лауреата в номинации «Мероприятие года» за межрегиональный молодежный фестиваль «Science Week Engine the Future» получила «Точка кипения» Мордовского госуниверситета.



Диплом лауреата премии в номинации «Молодые инженеры» получила Людмила Климаева - студентка 5 курса Института физики и химии МГУ им. Н.П. Огарёва, сотрудник лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики».



Дипломом лауреата премии НОЦ был отмечен проректор по научной деятельности МГУ им. Н.П. Огарева Александр Давыдкин.