«В атаку на соседние регионы»

Глава Мордовии Артём Здунов 16 февраля провел с членами Правительства очередное совещание по развитию новых инвестиционных ниш в регионе. Руководитель республики подчеркнул: это направление является очень важным для роста экономики и требует максимальных усилий от всех уровней власти.



Год назад, давая оценку этой работе, Артём Здунов отмечал, что инвестиционные возможности региона используются крайне неэффективно, иногородние поставщики лидировали при осуществлении госзакупок для нужд республики. Министерству экономики, торговли и предпринимательства РМ было поручено возглавить работу по созданию инвестиционных паспортов муниципальных образований.



Руководитель Минэкономики Мордовии Алексей Грибанов доложил, что было сделано за это время.



«В прошлом году совместно с главами муниципальных районов были подготовлены предложения по перспективным инвестиционным нишам, они были отобраны с учетом отраслевой специализации и доступности рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, - отметил он. – Всего главами муниципальных районов и городского округа Саранск было предложено к рассмотрению 68 инвестиционных ниш с указанием предполагаемых площадок для их размещения, более половины из них - в аграрном секторе. Для повышения информированности инвесторов подготовлены инвестиционные паспорта, проведена инвентаризация свободных инвестиционных площадок, сформирован электронный каталог по перспективным инвестиционным нишам».



В качестве одного из примеров Алексей Грибанов отметил сельскохозяйственный кооператив по переработке и фасовке меда в Лямбирском районе. В настоящее время в сельхозкооперативе ведется монтаж оборудования и подключение к коммуникациям. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и организовать сбыт продукции пчеловодства как внутри, так и за пределами Мордовии.



Продукция под брендом «Мордовский мед» уже представлена на Wildberries.

Кроме того, под потенциальные инвестиционные ниши привлечены инвесторы в Кочкуровском, Ичалковском, Рузаевском и Чамзинском районах.



Также Минэкономики Мордовии оказывает активное содействие развитию внутрирегиональной кооперации между предприятиями республики. Так, например, достигнута договоренность о поставке стеклотары стекольной компанией «Развитие» для нужд ОАО «САН ИнБев».



Глава Мордовии подчеркнул: «Это очень хороший пример. Имея в республике собственного производителя стеклотары, мы возили бутылки из других регионов».

Теперь главное – не выпасть из этой ниши, для этого, как особо отметил руководитель республики, нужно следить за качеством продукции.



«И это только первый шаг, потому что рынок у нас небольшой. Второй шаг в этом направлении – идти в атаку на соседние регионы, завоевывать там рынки. Если раньше иногородние производители к нам приходили, то теперь мы должны совершать туда «экономические набеги», - сказал Артём Здунов.



Возможности республиканских товаропроизводителей, как подчеркнул Глава Мордовии, должны использоваться по максимуму во всех отраслях. «Если мы можем производить продукцию у себя в республике, зачем гнаться за дорогими заморскими чудесами?» - отметил он.



О том, как осуществляется внутриреспубликанская кооперация, доложили представители МинЖКХ, Минстроя и Министерства промышленности, науки и новых технологий. В частности, было отмечено, что в рамках работы по благоустройству городской среды 90 процентов стройматериалов в прошлом году закуплено у республиканских производителей.



В строительной отрасли доля продукции, приобретаемой у местных предприятий, составила 61 процент. Некоторые виды материалов производятся в республике в недостаточном объеме или отстают по качеству. Чтобы подтянуть такие предприятия, Минпром Мордовии прорабатывает проекты модернизации производств с привлечением государственных мер поддержки.



Подводя итоги за минувший год, Глава республики отметил, что продвижение по развитию внутриреспубликанской кооперации неплохое, но потенциал для дальнейшего роста еще очень большой.