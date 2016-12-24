В Мордовии инспекторы ГИБДД скрытно выявляли нарушающих правила перевозчиков

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции организовали оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Инспекторы ГИБДД особое внимание обращали на легальность деятельности перевозчиков, согласование маршрутов перевозки с органами власти, наличие мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами.

Как сообщает МВД по РМ, в ходе проведения проверок были выявлены транспортные средства с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена, все они сняты с маршрутов, на должностных лиц составлены соответствующие материалы.

Кроме того, с помощью патрульных автомобилей «гражданской наружности» осуществлялся скрытый контроль для выявления и пресечения нарушений ПДД водителями, осуществляющими перевозку пассажиров. Самые частые нарушения, которые были выявлены в ходе проведения операции – это езда с не пристегнутыми ремнями безопасности, превышение установленной скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил расположения на проезжей части дороги и другие.

Всего за один день проведения мероприятия инспекторами ГИБДД было проверено более двухсот автобусов, составлено 73 материала за различные нарушения. За каждое из них должностные лица и водители будут вынуждены заплатить внушительные штрафы.

Несмотря на проведение сотрудниками Госавтоинспекции масштабных мероприятий, направленных на безопасность пассажирских перевозок, гражданам, которые собираются отправиться в междугороднюю поездку на автобусе, рекомендуется серьезнее подходить к выбору перевозчика, обращать внимание на внешнее состояние автобуса, наличие договора фрахтования (в случае заказных перевозок), наличие и исправность ремней безопасности, поведение водителя, наличие у него сменщика и, в случае любых несоответствий, жаловаться по телефонам автотранспортного предприятия, которые должны быть написаны на кабине водителя. Если предприятие не реагирует на жалобы, то нужно обратиться в Ространснадзор.

Особый контроль за соблюдением ПДД водителями, перевозящими людей, а также соблюдением должностными лицами требований, предъявляемых к оказанию услуг в сфере перевозок пассажиров, будет продолжен.

Также на регулярной основе проводится скрытый контроль за перевозчиками патрульными автомобилями. Госавтоинспекция призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников направлены на сохранение жизни и здоровья людей.

Заметим, что в прошлом году на территории республики произошло 26 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта, в которых два человека погибли и еще 27 получили различные травмы.