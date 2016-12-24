В мае этого года Саранск станет центром движения WorldSkills Russia

В этом году в России отмечают 10 лет с момента вступления нашей страны в международное движение WorldSkills. В честь этого события на полях юбилейного финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится Форум движения, где будут сформированы инициативные команды и проработаны возможности практического применения созданных с 2012 года технологий и решений для развития системы подготовки кадров.

Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет пройдут с 24 по 28 мая в Саранске на площадке спортивного комплекса «Саранск-Арена» в гибридном формате.

В эти дни в столице республики соберутся более 310 молодых профессионалов, которые продемонстрируют свое мастерство в 25 соревновательных компетенциях. Их работу очно смогут оценить порядка 350 экспертов. Около 740 конкурсантов присоединятся к соревнованиям дистанционно и поборются за звание лучшего по 43 профессиональным направлениям. Они выполнят задания на площадке своей организации при видеофиксации процесса. За их работой будут в режиме онлайн следить свыше 1000 экспертов.

68 компетенций традиционно представят 7 направлений: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Торжественные церемонии открытия и закрытия первенства пройдут 24 и 28 мая соответственно.

Нацфинал WorldSkills Russia ежегодно организуют в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Организаторами первенства в этом году выступают Министерство просвещения РФ, Правительство РМ, Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и Агентство стратегических инициатив. Отборочные соревнования пройдут в регионах страны с 10 марта по 25 апреля.

В продолжение мероприятия на базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева с 30 мая по 2 июня состоится Форум движения Ворлдскиллс Россия, в рамках которого пройдет традиционная деловая программа чемпионата. Дискуссионные площадки на несколько дней объединят представителей бизнеса, профессиональных и экспертных сообществ, органов власти, образовательных организаций и региональных координационных центров, а также участников чемпионатов и движения.

Участники форума вне зависимости от уровня подготовленности и опыта смогут проработать возможности использования на практике решений и технологий движения во время проектных сессий и представить результаты своей работы на закрывающем форум заседании. Деятельность сообщества Ворлдскиллс Россия направлена на формирование норм и качества труда, что влияет на систему образования в целом, способствует увеличению производительности труда и в конечном итоге ведет к повышению доходов отдельных граждан.

Мероприятия форума пройдут по трем основным трекам: «Образование», «Экономика» и «Артефакты и сервисы». Трек «Образование» – это стандарты и методики Ворлдскиллс Россия для системы профессионального образования разных уровней и профессиональной ориентации. Трек «Экономика» – подходы и инструменты движения для решения кадровых задач, улучшение качества труда и его производительности, ведущее к увеличению доходов сотрудников. В рамках трека «Артефакты и сервисы» будут представлены уникальные проекты и программы Ворлдскиллс Россия и партнеров.

Внутри каждого трека сформируют рабочие группы (секции) по направлениям, которые будут работать в формате проектно-образовательного интенсива. Их основная цель – обучение и выработка совместных решений, проектирование будущей деятельности, диалог с представителями Ворлдскиллс Россия, бизнесом и властью. Ожидается, что за четыре дня работы участники секций найдут нестандартные решения для стоящих перед ними задач и смогут презентовать их на закрывающем заседании, где будут подведены итоги работы.

Открытие форума в виде установочного пленарного заседания состоится 30 мая на площадке «Саранск-Арена». Работа секций пройдет на территории МГУ им Н.П. Огарева.

Желающие принять участие могут зарегистрироваться на платформе Leader-ID с 10 марта и выбрать интересующие трек и секцию, которые подходят профилю деятельности.

Организаторами форума выступят Агентство Ворлдскиллс Россия и Правительство Республики Мордовия при поддержке Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.