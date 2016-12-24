Мордовский университет стал площадкой для регионального этапа Турнира Трех Наук

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С 19 февраля по 9 марта пройдет бесплатная Зимняя онлайн-школа Турнира Трех Наук, в рамках которой участники будут оттачивать hard и soft-skills. Например, прослушают лекции о поиске научной литературы, претворении в жизнь научного эксперимента, обработке результатов и работе с полученными данными, дизайне презентаций, искусстве успешных выступлений, а также о роли каждого участника научного боя.
В завершении опытные участники поделятся историями своих побед и определят причины поражений, а сотрудники компаний-партнеров расскажут о карьерных возможностях Турнира. Кроме того, по итогам онлайн-школы будет сформирован рейтинг команд, лидеры которого получат материальную поддержку для более качественной подготовки к научным боям Турнира для участия в отборочных этапах в апреле-мае 2022 года.
Площадкой проведения регионального этапа Турнира Трех Наук для студентов вузов Приволжского федерального округа выступит МГУ им. Н. П. Огарёва.
Регистрация открыта до 19 февраля и доступна по ссылке: https://winter2022school.iturnir.ru
Почему стоит участвовать в Зимней онлайн-школе?
После прохождения онлайн-школы участники овладеют навыками:
- Работа с литературой
- Постановка эксперимента
- Обработка статистических данных и их визуализация
- Грамотное публичное выступление с докладом
- Качественное оппонирование и рецензирование
- Стратегическое мышление и тактика
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Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
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