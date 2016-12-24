Мордовский университет стал площадкой для регионального этапа Турнира Трех Наук

С 19 февраля по 9 марта пройдет бесплатная Зимняя онлайн-школа Турнира Трех Наук, в рамках которой участники будут оттачивать hard и soft-skills. Например, прослушают лекции о поиске научной литературы, претворении в жизнь научного эксперимента, обработке результатов и работе с полученными данными, дизайне презентаций, искусстве успешных выступлений, а также о роли каждого участника научного боя.

В завершении опытные участники поделятся историями своих побед и определят причины поражений, а сотрудники компаний-партнеров расскажут о карьерных возможностях Турнира. Кроме того, по итогам онлайн-школы будет сформирован рейтинг команд, лидеры которого получат материальную поддержку для более качественной подготовки к научным боям Турнира для участия в отборочных этапах в апреле-мае 2022 года.

Площадкой проведения регионального этапа Турнира Трех Наук для студентов вузов Приволжского федерального округа выступит МГУ им. Н. П. Огарёва.

Регистрация открыта до 19 февраля и доступна по ссылке: https://winter2022school.iturnir.ru

Почему стоит участвовать в Зимней онлайн-школе?

Уникальные знания: полученная информация пригодится не только в научных боях, но и в профессиональной карьере. Спикеры: сотрудники международных компаний-партнеров Турнира, молодые ученые, представители крупнейших научных издательств и опытные турнирщики. Грантовая поддержка: за выполнение домашних заданий командам будут начисляться баллы и формироваться рейтинг. Три лучшие команды получат финансовую поддержку от Оргкомитета Турнира в виде грантов до 50 000 рублей.

После прохождения онлайн-школы участники овладеют навыками:

- Работа с литературой

- Постановка эксперимента

- Обработка статистических данных и их визуализация

- Грамотное публичное выступление с докладом

- Качественное оппонирование и рецензирование

- Стратегическое мышление и тактика